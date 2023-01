Protestmars in Parijs tegen pensioenplannen regering begonnen

In tal van steden worden grote demonstraties gemeld. In sommige plaatsen zoals Rennes raakte de politie slaags met groepjes betogers of relschoppers. Op de beroemdste avenue van Marseille, La Canebière, is volgens ooggetuigen ook een grote protestmars gehouden. Het Franse nieuwsmedium Bfmtv spreekt van 50.000 betogers in Toulouse. Andere grote demonstraties zijn onder meer gemeld in Bordeaux, Brest, Grenoble, Le Havre, Lyon, Nantes, Nice en Rouen. De bonden rekenen op 750.000 betogers op donderdag in heel het land.

Als de betogingen en de stakingen dagenlang duren dreigt het land, net als eerder in de slepende conflicten over de pensioenhervorming, verlamd te worden. Van het elektriciteitsbedrijf EDF staakt volgens media 44,5 procent van het personeel wat donderdag al heeft geleid tot een sterke daling van de productie van de onderneming. In raffinaderijen staakt volgens een vakbondsman minstens driekwart van het personeel.

36,5 procent

Maar andere cijfers geven lagere percentages. In Bordeaux is een betoging gehouden door 60.000 mensen volgens de bonden, maar volgens de politie waren het er 16.000. Over het algemeen zou 36,5 procent van de werknemers het werk hebben neergelegd.

De betogers keren zich vooral tegen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar. Pijnpunt is ook het aantal jaren dat men moet hebben gewerkt om aanspraak te kunnen maken op een volledig pensioen. De regering van president Macron vindt de hervorming noodzakelijk door het stijgende aantal gepensioneerden, die bovendien vaak ouder worden dan voorheen.

Franse regeringen worstelen al decennia met deze hervorming en de massale protesten tegen hun plannen. Het lukt maar niet om het dure en ingewikkelde, per beroepsgroep opgebouwde stelsel te veranderen. Macron heeft vooral vanwege felle protesten in 2020 een hervormingsplan in een la laten verdwijnen. Bijkomend probleem is dat zijn regering nu geen meerderheid in het parlement meer heeft.