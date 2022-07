Dodental door overstromingen Kentucky loopt verder op

Onder de doden zijn volgens de autoriteiten ook meerdere kinderen, onder wie vier kinderen uit één gezin.

Het gebied heeft te maken gekregen met zware stormen en regenbuien. In een periode van 24 uur viel 13 tot 25 centimeter neerslag. Gouverneur Andy Beshear heeft voor delen van Kentucky de noodtoestand uitgeroepen. Hij vreest dat het dodental nog wekenlang zal oplopen.

Beshear spreekt in een verklaring van „een van de ergste en meest verwoestende overstromingen in de geschiedenis van Kentucky.” Volgens hem zullen honderden mensen hun huis verliezen. Veel wegen zijn op dit moment onbegaanbaar en vrijdagavond zaten zo’n 20.000 mensen in het gebied nog zonder stroom.

Het leger en de politie zijn ingezet om mensen met helikopters en boten te evacueren en van daken te halen waar zij naartoe zijn gevlucht. Volgens Beshear is de materiële schade enorm. „Voor veel gezinnen zal het waarschijnlijk maanden, of zelfs jaren duren om alles weer te herstellen.”

Het is de tweede keer in ruim zeven maanden tijd dat Kentucky wordt getroffen door een natuurramp. In december vorig jaar werd de staat getroffen door tornado’s. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven en honderden mensen raakten gewond.