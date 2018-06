Verslagenheid om dood Randy en Kimberly

De twee werden vol geraakt toen ze samen op één fiets de Putterweg wilden oversteken. De slachtoffers maakten deel uit van een vriendengroep. Meerderen zagen hun vrienden dus voor hun ogen verongelukken.

Meteen na het ongeluk schoten voorbijgangers te hulp. De twee slachtoffers zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze echter kort daarop bezweken aan hun verwondingen. De geschokte jongeren uit de vriendengroep zijn opgevangen door medewerkers van slachtofferhulp.

De vader van een van de vrienden meldt via de sociale media dat zijn zoon gisternacht overstuur en in shock thuiskwam: ,,Vriend en vriendin dood! Voor zijn ogen geschept door een auto. Tijdens het oversteken. De gang naar het ziekenhuis. Het onvermijdelijke bericht van de arts. Het lijden van de ouders onder ogen. Het besef. Dit had ook mij kunnen overkomen.” De vader wenst verder geen contact met de media.

Het leven in deze streng-christelijke regio ligt op zondag grotendeels lam. Bij motorclub Vol Gas, waarvan begenadigd motorcrosser Randy lid was, willen ze dan ook geen commentaar geven.

Tot voor kort speelde de jonge Puttenaar nog in de B1-jeugd van voetbalclub Rood Wit’58. Een vrijwilliger van de club had het trieste nieuws gistermiddag nog niet gehoord: ,,Randy heeft hier inderdaad gevoetbald. Wat een drama dit.”

De politie heeft zondag een reconstructie uitgevoerd om meer duidelijkheid te verkrijgen over het fatale ongeval. Wel liet een politiewoordvoerder gistermiddag al weten dat de 25-jarige bestuurder uit Ermelo niet heeft gedronken. Vermoedelijk heeft hij de twee, terwijl ze de 80 km-weg overstaken, volledig over het hoofd gezien.