COC-prijs voor Gay Pride en Leo Schenk

AMSTERDAM - De Bob Angelo Penning van het COC gaat dit jaar naar de stichting Amsterdam Gay Pride en naar activist Leo Schenk. De Gay Pride krijgt de penning voor haar "unieke bijdrage aan de zichtbaarheid van lesbiennes, homo's, bi's en transgenders. Want zonder zichtbaarheid geen acceptatie", aldus het COC. De 'pride' is een jaarlijks evenement in de binnenstad van Amsterdam, met als hoogtepunt de Canal Parade.