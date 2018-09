'Rol weginspecteurs onduidelijk'

In de aflevering van dit weekend is te zien hoe weginspecteur Marcel Hogenbirk een list verzint om de snelweg zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. Hij weet de aanwezige agenten te overtuigen van zijn plan. ,,Iemand moet de leiding nemen en dat moet diegene doen die dat kan”, reageert Ellen Lindemans op Twitter. Robbert van Oosterhout benadrukt op het sociale medium het belang van samenwerking. Voor andere twitteraars blijft de vraag wat de rol is van de weginspecteur.

De medewerkers van Rijkswaterstaat hebben meer bevoegdheden in het verleden. Zo mogen ze in delen van het land blauw zwaailicht voeren, zijn ze bevoegd om bonnen te schrijven en verlaten ze altijd als laatste het incident. In onze serie WEGBEWAKERS krijgen we een bijzonder kijkje achter de schermen.

