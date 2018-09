Jongen en meisje dood na verkeersongeluk

De twee zaten op één fiets, als onderdeel van een groepje, en fietsten van Putten naar Ermelo. Toen ze de rijbaan overstaken kwam er een auto aan. Die had de overstekende fietsers vermoedelijk niet gezien en botste tegen ze aan. Later bleek dat er geen sprake was van alcoholgebruik.

Omstanders boden hulp en ook de hulpdiensten waren er snel. De twee zijn met zeer ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht. De nabestaanden, het groepje fietsers en de 25-jarige bestuurder van de auto hebben begeleiding gekregen. De politie liet op Twitter weten mee te leven met nabestaanden en vrienden.