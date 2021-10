Premium Het beste van De Telegraaf

Evolutionaire snelkookpan: olifanten zien er anders uit dan vroeger en dat komt door stropers

Utrecht - Een sterk staaltje aanpassingsvermogen in Mozambique. Daar heeft een groeiend aantal vrouwtjesolifanten geen slagtanden meer. Buitensporige jacht op ivoor dwong deze populatie zich in sneltreinvaart aan te passen. Evolutie in de hoogste versnelling dus, menen biologen.