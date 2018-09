Sportvrijwilliger vaker gecheckt

Alleen al in de eerste acht maanden werden 11.000 VOG’s aangevraagd. „De cijfers van de overige maanden worden nog geïnventariseerd, maar we verwachten dat het totaal de 15.000 overstijgt”, zegt Geert Slot van de sportkoepel. In de drie jaren ervoor vroegen sportverenigingen gemiddeld 4500 verklaringen per jaar aan.

Na een tweede filmincident in een hockeykleedkamer staat het doorlichten van vrijwilligers weer hoog op de agenda van sportclubs, weet Guido Davio, manager competitie en verenigingszaken van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB). „Als zoiets dichtbij komt, merk je dat er meer aandacht voor is bij verenigingen”, zegt hij.