Drie gewonden door explosie na werk aan gasleiding in Rijswijk

Vanwege de explosie is een portiekflat van tien woningen ontruimd. Bewoners zijn niet gewond geraakt door de knal, wel is er een raam gesneuveld en is er schade aan kozijnen. De brandweer is inmiddels weer aan het inpakken, naar verwachting kunnen de bewoners vandaag nog naar huis, aldus de woordvoerder. De gemeente is ter plaatse om de schade aan de flat op te nemen.

Er is geen sprake van een gaslekkage. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk en zal worden onderzocht, aldus de zegsman.