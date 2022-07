Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Russische oud-topschaker luis in de pels van Kremlin Garri Kasparov: ’De NAVO kan Poetins leger in één dag verpulveren’

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Garri Kasparov: „Mijn bloed kookt als ik naar praatjes van Duitsland en Frankrijk luister.” Ⓒ ANP/HH

TOCQUEVILLE - Garri Kasparov is een van de meest uitgesproken tegenstanders van de Russische president Vladimir Poetin. De oud-wereldkampioen schaken verwijt landen als Duitsland en Frankrijk een veel te afwachtende houding in de oorlog in Oekraïne. „Mijn bloed kookt als ik naar hun praatjes luister.”