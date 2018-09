Politie maakt eind aan illegale gokavond

De politie kwam in actie na een tip dat er in een bedrijfspand aan de Jan Frederik Vlekkeweg een pokertoernooi bezig was. Daar bleken vijf speeltafels te staan en waren rond de veertig mensen aan het gokken.

De twee gearresteerde Tilburgers waren een paar maanden geleden ook al betrapt op een illegale gokavond in hetzelfde pand. Toen werd er geen verdere actie ondernomen en werd alleen het evenement stopgezet.