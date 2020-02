GroenLinks-wethouder voor hout verbranden

Het Afval Energie Bedrijf, met de gemeente Amsterdam als honderd procent aandeelhouder, bouwt de tientallen miljoenen kostende verbrandingsoven vlak naast de Coentunnel. Na voltooiing is het plan de houtverbrandingsoven te verkopen. Eerder was GroenLinks nog fel gekant tegen de bouw van biomassacentrales, onder andere die in Diemen. Van Doorninck stuurde zelfs nog een kritische brief naar het kabinet en gaf aan ’geen fan’ te zijn van biomassa.

"Rechtszaak door milieuclub"

De grote vraag die momenteel boven de markt hangt, is of de bouw van de AEB-centrale wel mag. Milieuclub MOB van Johan Vollenbroek (die eerder de stikstofcrisis op de kaart zette) eist dat de bouw van de centrale aan de Petroleumhavenweg per direct wordt stilgelegd omdat er geen passende omgevingsvergunning en natuurvergunning zou liggen.

MOB stelt dat er een verbrandingsinstallatie wordt gebouwd, terwijl een vergassingsinstallatie is vergund. Vergassing van hout zorgt voor veel minder schadelijke stoffen in de lucht dan verbranding. Wethouder Van Doorninck stelde dat ze daar niet op in kon gaan, omdat de zaak onder de rechter is.

Volgens de GroenLinks-bestuurder is het verbranden van hout binnen de gemeentegrenzen ‘in principe redelijk akkoord’, omdat er sprake is van snoeihout dat uit een directe straal van 150 kilometer rond de hoofdstad komt. Daar zou je ’redelijk achter kunnen staan’. De centrale van AEB is volgens haar ‘niet de slechtste’.

Onduidelijk is nog of de 150-kilometerafspraak die gemaakt is ook in de toekomst - bij verkoop van de centrale - in stand blijft. Volgens Van Doorninck is ‘slim ingezette biomassa bijna niet te voorkomen als we de energietransitie door willen gaan’, omdat er weinig goede alternatieven zouden zijn. Dat kwam haar op kritiek van de Partij voor de Dieren te staan.

Ook werd gesproken over het verkoopproces van AEB, waar tachtig miljoen euro gemeenschapsgeld nodig was om faillissement te voorkomen. De komende tijd wordt het bedrijf via een biedingsproces in de verkoop gedaan.