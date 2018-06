Australiërs geven gul na dood zwangere vrouw

Het slachtoffer overleed vrijdag nadat haar auto was geramd door autodieven, berichtte The Sydney Morning Herald zaterdag. Haar tweejarige zoon en ongeboren baby overleefden de crash.

De 24-jarige Sarah Paino had vrijdag net haar partner afgezet bij de bakkerij waar hij werkt, toen haar auto werd geramd door een gestolen voertuig. De vijftienjarige jongen die achter het stuur zou hebben gezeten, sloeg na de aanrijding op de vlucht. Hij werd later opgepakt en moest in het ziekenhuis worden behandeld. Ook drie andere tieners in de wagen raakten gewond.

Artsen konden Paino niet meer redden, maar slaagden er wel in haar baby op de wereld te zetten. Het zoontje van de vrouw raakte lichtgewond. De werkgever van haar vriend besloot na de dood van de vrouw geld op te halen voor de nabestaanden. De actie werd een groot succes: na vijf uur stond de teller al op ruim 30.000 dollar aan donaties.