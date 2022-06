Binnenland

Leids Indië-monument voor de tweede keer in drie weken gevandaliseerd, ditmaal met roze verf

Het Leidse Indië-monument bij molen de Put is voor de tweede keer in drie weken gevandaliseerd. Was het de vorige keer ingepakt in vuilniszakken, omdat de daders het koloniale vuilnis vinden, dinsdag was de sculptuur met felroze graffiti bewerkt. De gemeente doet aangifte.