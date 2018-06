Verdachte aanslagen Parijs vrijgelaten

Ayoub B. werd op 30 december opgepakt na een huiszoeking in zijn woning in de Brusselse gemeente Molenbeek. De in 1993 geboren B. zou betrokken zijn geweest bij de terreurmoorden en wordt verdacht van deelname aan activiteiten van een terroristische groep.

B. zou de hoofdverdachte, de voortvluchtige Salah Abdeslam, onderdak hebben geboden na de aanslagen van 13 november. B. ontkent dit. De rechtbank stelt dat er niet langer voldoende bewijs is dat hij schuldig is.

De rechtbank verlengde vrijdag wel de detentie van een andere verdachte, Lazez A., die Abdeslam door Brussel zou hebben vervoerd. Hij blijft nog zeker drie maanden in de cel.

Een derde verdachte, de in 1986 geboren Zakaria J., die woensdag werd gearresteerd bij een huiszoeking op de Gentsesteenweg in Molenbeek, blijft ook langer vastzitten. De Belg wordt verdacht van terroristische moorden en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.