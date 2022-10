Onderzoek naar vermeend schrikbewind Arib kan van start

Dat meldt de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp namens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Ze spreekt van een ’feitenonderzoek’ naar aanleiding van de twee anonieme brieven die het Kamerbestuur kreeg over Arib. Ze wordt door (oud-)medewerkers van de Kamer beticht van het creëren van een angstcultuur en een onveilige werkomgeving in haar jaren als Kamervoorzitter (2016-2021).

’Voor de bus gegooid’

Arib zelf ontkent die aantijgingen en vindt dat Bergkamp haar ’voor de bus gooit’, omdat ze in de krant moest lezen dat er een onderzoek naar haar werd ingesteld. Het leidde tot een knallende ruzie tussen de twee voorzitters. Daarna kreeg Arib het ook aan de stok met haar eigen partij, die het volgens haar niet voldoende voor haar opnam. De PvdA’er besloot daarop uit de Kamer te vertrekken, al heeft ze haar zetel officieel nog altijd niet opgegeven.

De Kamer heeft het bureau Hoffmann ingehuurd, dat zichzelf omschrijft als ’bedrijfsrecherche’ en ook onderzoek doet naar ’ongewenst gedrag op de werkvloer’. Hoffmann gaat volgens Bergkamp met een ’multidisciplinair kernteam’ werken en krijgt daarnaast begeleiding van een ’onafhankelijk, extern juridisch adviseur’ die in de gaten moet houden of het onderzoek wel zorgvuldig verloopt.

Hoffmann begint over twee weken met het verzoek en heeft daar volgens Bergkamp ’een aantal maanden’ voor nodig. Het onderzoek focust zich op de twee anonieme brieven met klachten over Arib die het Kamerbestuur het afgelopen jaar kreeg. Het bureau moet onderzoeken of de verwijten uit die brieven daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en zo ja, in welke context. Arib heeft zelf eerder al gezegd niet mee te willen werken aan het onderzoek.