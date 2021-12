Man crasht met Porsche kapot op snelweg maar rijdt nog kilometerslang door

Ⓒ Roads Policing Unit (RPU) - Surrey Police

KENT - Een man die na een eerdere aanrijding de achterkant van zijn Porsche vernielde in het Engelse Kent, is door de politie staande gehouden nadat hij kilometerslang op de snelweg had doorgereden.