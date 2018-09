FNV geschokt door massaontslag Vérian

De reden voor de reorganisatie zou zijn dat gemeenten een te laag tarief stellen voor de huishoudelijke verzorging. ,,Hierdoor kan Vérian de medewerkers geen normaal salaris betalen en daarmee wordt de bedrijfsvoering in gevaar gebracht'', stelt Beldsnijder.

De zorgtaken zijn vorig jaar verschoven van het Rijk naar de gemeenten. ,,Er gaat echter veel fout, mensen verliezen hun zorg en vele zorgverleners hun baan. Niet alleen bij Vérian, maar bij zorginstellingen door het hele land. Gemeenten bezuinigen op de huishoudelijke zorg, terwijl de behoefte aan zorg in Nederland echt niet minder is geworden''.

Volgens FNV is het onnodig dat er banen verdwijnen bij thuiszorgorganisaties, omdat er vorig jaar 300 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen voor de huishoudelijke verzorging. ,,Ook is er een noodfonds van 60 miljoen beschikbaar, waarmee banen van zorgorganisaties in moeilijkheden, zoals Vérian, zouden kunnen worden gered'', aldus de bestuurder van de bond.

FNV gaat erop toezien bij gemeenten dat dit geld daadwerkelijk aan de huishoudelijke verzorging wordt besteed.