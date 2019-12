Zedenzaken Leiden prioriteit voor politie

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

LEIDEN - De politie in Leiden zet vol in op het onderzoeken van recente aanrandingen en een verkrachting in de stad. Door deze zedenzaken is grote onrust ontstaan bij leden van studentenverenigingen. Er is een groot opsporingsonderzoek gestart, waarbij de Leidse politie samenwerkt met een specialistisch zedenteam van de politie Den Haag.