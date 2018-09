Bedreigingen en vandalisme in asieldiscussie

In diverse gemeenten was het de afgelopen tijd mis, zoals in het Brabantse Bernheze. De plaatselijke politici zijn echter niet van plan zich te laten intimideren door dreigementen en wangedrag van raddraaiers. De focus ligt wat diverse fractievoorzitters betreft op het voeren van normale discussies over de opvang van vluchtelingen, ook na ongeregeldheden en een kogelbrief die eerder deze week in het gemeentehuis op de deurmat viel.

Eieren

De woning van een raadslid in Yerseke, Andries Jumelet, is donderdagavond beklad met eieren. Ook hebben onbekenden vuurwerk voor zijn huis afgestoken. In de brievenbus zat een briefje met de test: “Yerseke zegt nee tegen azc, deze keer zijn het nog eieren, stop met handtekeningenactie".

De vrouw van het raadslid van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Reimerswaal, waar Yerseke deel van uitmaakt, zamelt handtekeningen in voor een tijdelijke kleinschalige opvang van vluchtelingen in het voormalige bejaardenhuis ‘Vredelust’ in Yerseke. Jumelet heeft hierover een motie ingediend.

Uitgebrand

In het Noord-Brabantse dorp Veen is vrijdagochtend vroeg een politieauto volledig uitgebrand. Agenten kwamen af op een melding in de Willem de Zwijgerstraat. Bij een alleenstaande Syrische man was een steen door het ruitje van de wc gegooid. Toen de agenten terugkeerden bij de auto zagen ze dat het voertuig in de brand stond. De politie weet niet of de brand en de steen door de ruit met elkaar te maken hebben.

