VROUW lanceert gloednieuw digitaal platform VROUW.nl

#ikbenvrouw

Dat gesprek gaan we op VROUW.nl én social media starten met de hashtag #ikbenvrouw. Soms hilarisch, soms gênant, soms simpelweg lachwekkend: deel jouw vrouw-moment met ons en vind jouw eigen quote terug op VROUW.nl/ikbenvrouw.

Maar wat vind je dan allemaal op VROUW.nl?

Veel! We introduceren zo’n 25 nieuwe content- en videorubrieken. Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier op.

Wat mannen denken dat vrouwen denken

In dit spannende videoformat voelen presentatrices Sabine Leenhouts en Chantal Anthonio Bekende Mannen aan de tand over hun kennis van vrouwen. In de eerste aflevering is Dries Roelvink opvallend openhartig: ‘Ik had jarenlang een seksloze relatie…’

Eva - Erotisch feuilleton

Rode oortjes-gevaar! Eva, de beste vriendin van columniste Helen uit VROUW magazine, gaat wekelijks bloggen over haar avonturen in de slaapkamer. Een tipje van de sluier:

“Hij heet Daan. Of Daniël. Ik weet het eigenlijk niet. Wel weet ik dat hij veertien jaar jonger was. Heel voorzichtig open ik mijn ogen. Mijn kamer is veel te licht; ik moet andere gordijnen kopen. Op mijn nachtkastje staat een es wijn, leeg uiteraard, want dat verklaart mijn hoofdpijn. Zoveel jonger; het had wel iets. En dan ook nog sportschool-jonger. Dus zo’n man die er niet alleen van nature beter uitziet, maar er ook nog eens het nodige voor doet. Niet teveel,wel genoeg...”

Marjolein kookt over

Ze houdt van lekker eten en een goed glas wijn, maar zonder goed gesprek is de avond voor journaliste Marjolein Hurkmans niet compleet. Daarom nodigt zij in de online videorubriek Marjolein kookt over wekelijks een inspirerende vrouw uit in haar keuken. In de eerste aflevering spreekt zij met Leonieke Wiertz over haar leven met haar gehandicapte dochter.

Lekker in je vel-challenge

Twee succesvolle jaren op rij organiseert VROUW nu de Lekker in je vel-challenge: tienduizenden deelnemers gaan daarbij het nieuwe jaar samen met VROUW en haar sport- en voedingsdeskundigen gezond en fit in. Daarbij staan onze experts in direct contact met de lezeressen via chats, VROUW.nl en de populaire Facebook eventgroep waarin duizenden vrouwen dagelijks actief zijn. Een concept waar vrouwelijk Nederland inmiddels niet meer zonder kan.

Opgebiecht

Iedereen heeft geheimen: sommige deel je met je geliefde, sommige met vriendinnen. Maar er zijn van die geheimen die niemand kent. Die je nooit met iemand zou delen, maar die je wel constant bezighouden. Die vluchtige zoen met je baas. Die keer dat Konijn Klaas was ‘weggelopen’ en je kinderen ontroostbaar waren. Die keer dat je op het dagboek stuitte van een vriendin en maar bleef lezen en lezen en lezen…

In de spraakmakende rubriek Opgebiecht (online en in het magazine) luchten VROUW lezeressen wekelijks volledig anoniem hun hart. Zou jij het durven?

Extreem Anders

Wekelijks ziet je in de rubriek Extreem Anders in VROUW magazine de indrukwekkende metamorfose van een vrouw die haar leven over een compleet andere boeg heeft gegooid. Maar op VROUW.nl vertelt zij haar hele verhaal en ziet je hoe het er achter de schermen in de fotostudio aan toe gaat.

De gepeperde mening van het VROUW Wat Zij Vindt panel

Of het nu gaat om de vrouw(on)vriendelijke lustpil of botox spuiten tegen die eerste ouderdomsverschijnselen: ons Wat Zij Vindt-panel heeft er een gepeperde mening over en steekt die niet graag onder stoelen of banken. Wekelijks praten de bezoekers op VROUW.nl met onze vaste panelleden Hester Zitvast, Rianne Klazinga en Yvonne van der Wal over de gebeurtenissen die die week plaatsvinden in het nieuws.

Hoe date ik het ook alweer?

Patty Harpenau, coach en auteur, gaat voor ons op datingavontuur. In de blog ‘Hoe date ik het ook alweer?’ kruipt ze in de huid van Share Vrolijk, een vrouw van 57 jaar die dol is op vissen, koken en lezen en natuurlijk op zoek is naar de ware liefde. Lees elke week een nieuwe aflevering.

Hoe zit het nu echt met?

Weet jij je weg nog te vinden in het oerwoud van voedinghypes en gezondheidmythes? Wij ondertussen niet meer. En dus gaan we in de rubriek Hoe zit het nu écht met..? op zoek naar de waarheid achter de voedingshype.

De VROUW deskundigen

Opvoedkundige Marina van der Wal - Opvoeddilemma

Vraag jij je ook weleens af: ‘Hoe doen andere ouders dat nou?’ Opvoeddeskundige Marina van der wal gaat in het online video- programma Opvoeddilemma elke week op bezoek bij ouders die het even niet meer weten. Om ze te helpen én ze een hart onder de riem te steken.

In de eerste aflevering gaat ze langs bij Mariska. Zij heeft maar een wens: dat haar zoontje van 2,5 stopt met gillen. Bekijk de aflevering hier.

Voedingsdeskundige Carina Noordervliet - GeZondigen

Verzot op boerenkool met worst, maar bang voor de calorieën? Zondigen mag best, aldus voedingsdeskundige Carina Noordervliet en culi-expert Susan Aretz. Zéker met de slimme snackvarianten in onze nieuwe rubriek GeZondigen. Elke week kookt Susan een heerlijk rijk gerecht en maakt Carina een gezondere variant van dat recept. Hoe dan ook smullen, dus!

Culi-expert Susan Aretz: Mond tot mond

We kennen allemaal onze klassiekers in de keuken: de garnalencocktail, een carpaccio, een heerlijk Hollandse biefstukje. Maar in elk kookboek, op elke website, van elke vriendin krijg je een recept dat nét even anders is dan het recept dat je gewend bent. Daarom gaat kookexpert Susan Aretz in de rubriek Mond tot Mond op zoek naar het perfecte recept van een klassiek gerecht. En dan gooit ze er ook nog eens een lekker 2016 sausje overheen. Tijd om dat etentje met vriendinnen te plannen, dus!

Psychologe Roos Woltering: In balans met Roos

Tja, hoe doe je dat eigenlijk, een gebalanceerd en gelukkig leven leiden? Samen met VROUW psychologe Roos Woltering gaan we online wekelijks op zoek naar meer balans in ons leven: in ons werk, in relaties met familie en vriendinnen, en natuurlijk in onze zoektocht naar de Grote Liefde. Lezeressen die een vraag hebben voor Roos kunnen die stellen op VROUW.nl of via onze social media kanalen. Want samen staan we net even iets sterker, nietwaar?