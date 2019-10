Minister vecht tegen tranen bij Stint-excuus

Een groot deel van de Tweede Kamer heeft de VVD-bewindsvrouw gevraagd om excuses te maken voor het feit dat er tal van dingen mis zijn gegaan. „Dat alles heeft er toe geleid dat er een Stint op de weg is gekomen die in die vorm nooit had mogen worden toegelaten”, gaf Van Nieuwenhuizen toe met een brok in haar keel. „Het voelt voor mij ontzettend onbevredigend. Conclusie: dat al deze fouten zijn gemaakt is hard, maar ook heel duidelijk. Ik vind het zeer pijnlijk en het spijt me heel erg.”

De Kamer debatteert woensdag over een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die concludeerde eerder deze maand dat er onvoldoende aandacht was voor de verkeersveiligheid rond de elektrische bolderkar.

De Stint is in opspraak geraakt na het vreselijke ongeluk in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen. De regels voor zogeheten bijzondere bromfietsen zijn inmiddels aangescherpt. Het voertuig mag nog altijd niet de weg op. De fabrikant moet eerst een reeks verbeteringen doorvoeren om het voertuig veiliger te maken.