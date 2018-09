Amsterdam: proef met bodycams taxihandhavers

De taxihandhavers zouden ,,vaker dan gemiddeld'' te maken hebben met geweld. ,,Het is de verwachting dat de inzet van bodycams ertoe leidt dat ongewenst gedrag tegen of door handhavers wordt voorkomen'', meldde de gemeente. De proef moet in maart van start gaan.

De camerabeelden kunnen onder meer door politie of de rechter worden gebruikt als bewijsmateriaal. ,,Daarnaast kan het dienen als bewijs van een overtreding van de Taxiverordening en bij het sanctioneren van een taxichauffeur, maar ook bij het afhandelen van klachten over het optreden van een handhaver'', aldus de gemeente.

Eerder zou ook de Amsterdamse politie al positieve ervaringen hebben opgedaan met de bodycams. Twee agenten die vorig jaar als proef rondliepen met zo'n camera, ervoeren volgens de gemeente dat de agressie afnam.