’Méér asielzoekers verwacht door beleid'

Nadat Nieuwsuur deze week berichtte over een prognose van 90.000 asielzoekers, die vanwege politieke gevoeligheid achter zou zijn gehouden, moest Dijkhoff van de Kamer openheid van zaken geven. Hij stuurt nu dat er prognoses zijn die variëren van 45.000 tot 114.000 asielzoekers dit jaar. Ambtenaren maakten daar een gewogen prognose van van 93.600. Zoveel asielzoekers zullen er volgens hen komen als het asielbeleid niet verandert.

Dezelfde maand nog maakte het kabinet de prognose dat er in 2016 58.000 asielzoekers zullen komen. Volgens Dijkhoff is dat hoge cijfer van de ambtenaren niet naar beneden bijgesteld omdat het politiek even niet uitkwam, maar omdat er beleid gevoerd zal worden om het naar beneden te krijgen. De huidige raming van 58.000 vindt hij nog steeds "reëel".

Volgens de staatssecretaris had hij de gewogen prognose niet naar de Kamer hoeven sturen. "Ik ga geen getallen noemen waar ik niet op uit wil komen", zegt hij. Volgens de bewindsman neemt hij beleid waardoor het cijfer waarschijnlijk lager uit zal pakken, maar benadrukt dat het verwachtingen zijn en dat er veel kan veranderen.