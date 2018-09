Onschuldige na 13 jaar vrij uit Guatanamo Bay

MIAMI/WASHINGTON - De Verenigde Staten laten een man vrij die, omdat hij voor iemand anders werd aangezien, meer dan dertien jaar vastzat in het beruchte Amerikaanse gevangenenkamp in de marinebasis Guatanamo Bay. Mustafa al-Shamiri (37) is een van de vele gevangenen in het kamp die eindelijk op vrije voeten worden gesteld, meldde donderdag de Miami Herald.