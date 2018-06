Nieuw puzzelstukje Opel GT Concept

De fabrikant stuurt een video de wereld in, waarop een glimp van de auto is te zien. Opvallend is dat de sportwagen twee centraal geplaatste uitlaatpijpen krijgt en het studiemodel over een rode voorband beschikt.Volgens de autobouwer zijn het twee verwijzingen naar twee Opels uit het verleden. Zo zijn de uitlaateindstukken een knipoog naar het studiemodel Experimental GT uit 1965.

Productieplannen

Maar wil de fabrikant er niet nog iets mee zeggen? De Experimental GT vormde de basis voor de GT-sportcoupé en die kwam drie jaar na de presentatie van de concept op de markt. Gaat de geschiedenis zich herhalen en zien we over drie jaar een productieversie van de GT Concept? Kijkend naar het verleden, zou de GT in 2019 op de markt komen. Binnen Opel is er tenminste één persoon die achter het project staat en dat is niemand minder dan Karl-Thomas Neumann, de topman van het Duitse merk. Hij wil!