Vrouw (76) ’s avonds hardhandig beroofd van mobieltje in Den Helder, 36-jarige man opgepakt

Dat de politie de man zo snel te pakken had, was redelijk toevallig, zegt politiewoordvoerder Joey Brink tegen Noordhollands Dagblad.

De man werd in eerste instantie namelijk aangehouden in verband met een winkeldiefstal bij Vrede en Vrijheid, een winkelcentrum in De Schooten. De politie had rond 22.00 uur een melding gekregen van een dief, maar toen de agenten bij de winkel aankwamen was die ’m al gevlogen.

Later kon hij alsnog worden aangehouden in de buurt van station Den Helder Zuid. Op dat moment bleek hij ook de mobiele telefoon van de vrouw bij zich te hebben. Het is dus aannemelijk dat hij achter beide strafbare feiten zit, zegt de woordvoerder.

Hardhandig

De vrouw was rond 22.15 uur beroofd op de Pieter de Leeuwstraat, een straat waar de verdachte langs kwam op zijn weg naar het station. Hij ging voor de vrouw staan en pakte hardhandig haar mobiele telefoon af, ze liep gelukkig geen letsel op. „Door de telefoon hebben mijn collega’s de koppeling gelegd en hebben we twee misdaden tegelijk opgelost”, zegt Brink.

De man uit Nieuwediep is meegenomen naar het bureau. Zijn rol bij de diefstal en beroving wordt onderzocht.