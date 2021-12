Vrouw steekt vriend dood met zwaard op kerstavond: ’Ik wilde hem bevrijden van geesten’

Op kerstavond kreeg de politie van Cape Girardeau een telefoontje van de 32-jarige Brittany Wilson. Brittany zou in het telefoongesprek met de hulpdiensten hebben verteld dat ze haar vriend had omgebracht met een zwaard, dat meldt televisiestation KFVS12.

Eenmaal ter plaatste troffen agenten de vriend van Wilson, Harrison Foster, in de kelder van het huis aan met meerdere steekwonden. Volgens agenten vertelde de vrouw dat zij en haar vriend eerder op de dag drugs hadden genomen.

Wilson zou ook tegen de agenten hebben verteld dat ze geloofde dat Foster de afgelopen maanden verschillende „entiteiten en geesten” in zijn lichaam had. Volgens KFVS12 wilde Wilson haar vriend dan ook „bevrijden” van de geesten door hem neer te steken.

Nadat ze hem in totaal drie keer zou hebben gestoken, belde ze de politie. Wilson is gearresteerd op verdenking van moord met voorbedachten rade. Op de foto die door de politie is vrijgegeven, is te zien dat Wilson met een grote glimlach poseert.