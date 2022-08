Fietspaaltjes gevaar op de weg

„Het merendeel van de fietspaaltjes staat er overbodig en maakt het onveilig voor fietsers. In allerlei vormen, van verplaatsbaar tot rotsvast beton, leiden ze al jaren tot onnodige valpartijen met ernstige gevolgen. Er gebeuren eigenlijk meer ongevallen met de paaltjes, dan dat ze nut hebben voor de fietsveiligheid”, constateert Rob Stomphorst van VVN.

„Fietsers moeten bij drukte de gekste manoeuvres uithalen om op de fiets te blijven. Heel veel paaltjes zijn ook niet goed te zien, zeker niet wanneer het druk is op het fietspad of in het donker”, meent Stomphorst. „Ook gezien de toenemende intensiteit met steeds meer voertuigen in allerlei maten en de hogere snelheden op de fietspaden is het wat Veilig Verkeer Nederland betreft de hoogste tijd om afscheid te nemen van deze vaak onnodige obstakels en een grote schoonmaak te houden.”

"Het lijkt wel alsof ze te pas en onpas door ambtenaren zijn neergezet"

CROW, het kenniscentrum van de overheid voor fietsbeleid, zegt dat inmiddels misschien wel de helft van de hinderlijke palen verdwenen is. „Maar we zijn er nog lang niet. Ik denk dat er nog zeker 200.000 her en der staan, maar gemeenten zijn wel steeds vaker bezig om zelf orde in de chaos te scheppen. Fietspaaltjes zijn er om te voorkomen dat auto’s het fietspad gebruiken als parkeerplek of doorsteek. Maar het lijkt wel alsof ze te pas en onpas door ambtenaren zijn neergezet alsof het standaard bij een fietspad hoorde. Dat is nu niet meer zo, maar we zitten wel met de gevolgen van de wildgroei”, zegt Otto van Boggelen. „Maar het doel heiligt niet altijd de middelen. Dat mag je zeggen als er duizenden fietsers in het ziekenhuis belanden omdat ze tegen een obstakel aanrijden. Dan weet je dat het middel niet voldoet.”

De Fietsersbond start deze maand een campagne om de paaltjes in kaart te brengen. „En natuurlijk doen we direct een oproep aan wegbeheerders om zoveel mogelijk paaltjes te verwijderen en ze anders beter zichtbaar te maken. Ook zien we graag dat de ongevallenregistratie beter wordt”, zegt woordvoerder Martijn van Es.

Inmiddels hebben vele tientallen gemeenten overbodige paaltjes weggehaald, zoals in Amsterdam waar het aantal van 4000 meer dan gehalveerd is. „Bij ons in Amstelveen zijn ook alle overbodige obstakels uit de grond gehaald”, zegt verkeerswethouder Herbert Raat.

„En op plekken waar ze wel noodzakelijk zijn, hebben we kunststof paaltjes geplaatst die minder letsel veroorzaken als fietsers er toch tegenaan rijden. Maar om dat te voorkomen, worden de obstakels ingeleid met een speciaal ontworpen ribbel-markering die de fietser waarschuwt.”