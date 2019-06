Politie Valkenswaard bevrijdt hond uit hete auto

In Valkenswaard werd het woensdag 27 graden celcius. Toch besloot de eigenaar de viervoeter in de wagen te laten zitten. „Onbegrijpelijk!” schrijft Politie Valkenswaard op Facebook. Ze vervolgen: „Het is 27 graden buiten. In een geparkeerde auto is het na 10 minuten 37 graden. Na een uur meer dan 45 graden.We hebben de auto voorzien van ’ventilatie’, op kosten van de eigenaar natuurlijk.”

Er zal een proces verbaal worden opgemaakt tegen de eigenaar van de hond. Het dier maakt het ondertussen goed en is, zo schrijft de politie, elders ondergebracht.