Hoofdredacteur Gaykrant Hans P. langer in voorarrest: ’Trieste situatie’

Het Openbaar Ministerie Amsterdam bevestigt na vragen van De Telegraaf dat de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank maandag de voorlopige hechtenis van de 44-jarige man met negentig dagen heeft verlengd.

P. werd vorige week zondag opgepakt op verdenking van een, zoals het OM dat noemt, ’zedengerelateerd misdrijf’. Plaatsvervangend hoofdredacteur bij de Gaykrant Paul Hofman, die zijn taken inmiddels heeft overgenomen, en een andere collega kwamen er kort daarna achter dat hij was gearresteerd.

Ze maakten zich al langer zorgen om hem, omdat hij al enkele dagen – heel ongebruikelijk – onbereikbaar was, zo bleek uit een intern bericht dat naar medewerkers werd verstuurd en dat in het bezit is van deze krant.

Aangifte vermissing

Nadat ze naar zijn huis reden en zagen dat er iets niet klopte, wilden ze aangifte van vermissing doen. Agenten meldden ze bij het bureau dat hij was gearresteerd. Strafrechtadvocaat Justin Kötter, die P. bijstaat, wil vooralsnog niet reageren op de zaak.

Hofman sprak van een ’trieste situatie’. „Hij is nog altijd slechts verdachte, maar we willen niet worden geassocieerd met de verdenkingen die er nu zijn. Een terugkeer zit er nu zeker niet in.”

Profiel verwijderd

Op de eigen webpagina’s waar de medewerkers van de Gaykrant worden genoemd, werd het profiel van P. halsoverkop verwijderd. Ook andere pagina’s die naar hem verwijzen, zijn pijlsnel offline gehaald.

Medewerker Kenneth Steffers heeft inmiddels laten weten voorlopig niet meer werkzaam te willen zijn bij de Gaykrant, het grootste platform voor de LHBTGI+-gemeenschap in Nederland. „Totdat er meer bekend is rondom de zaak van Hans P., de voormalige hoofdredacteur van de Gaykrant, trek ik mij terug en heb ik de redactie verlaten”, heeft hij laten weten.