Drukte bij eerste hulp door gladheid

In Doetinchem kwamen in het Slingeland Ziekenhuis bijvoorbeeld al twaalf mensen binnen vanwege de gladheid van wie zeven met botbreuken die geopereerd moeten worden.

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen meldt vijf gewonden door gladheid en het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn telt er drie. Ook het Radboudumc in Nijmegen en de Gelderse Vallei in Ede zeggen dat het drukker is dan normaal.