Politie zoekt ’jong jongetje’ voor vernielingen begraafplaats Aalten en deelt foto van jas

Op Facebook wordt een foto van de jas van de jongen gedeeld. „Dit betreft een jong jongetje welke een gele jas aanheeft met een grijs of blauw vlak op de schouders en met capuchon. Het lijkt op een jas van North Face.”

In het signalement is te lezen dat de jongen de leeftijd heeft van een leerling uit groep 5, 6 of 7. Hij droeg naast de gele jas een groenachtige broek, zwarte nikeschoenen en gele sokken. „De jongen kan in Aalten wonen, maar bijvoorbeeld ook in de weekenden op bezoek zijn bij opa / oma of familie.”

De politie roept op om vanwege de leeftijd van de jongen geen namen te delen op Facebook.

Het was de derde keer dat er een graf vernield werd op de begraafplaats.