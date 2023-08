Zakenpartner Taghi ’Rico de Chileen’ na 5 jaar uit EBI geplaatst

Hij is een belangrijke pion in de Amsterdamse onderwereld en werd veroordeeld tot 11 jaar cel voor leidinggeven aan een liquidatiebende en witwassen: Rico ’De Chileen’ R. (49). Volgens politie en justitie had hij veelvuldig en nauw contact met Taghi. Ze zouden het hebben gehad over liquidaties en over een plan om officier van justitie Koos Plooy te vermoorden, bleek uit ontsleutelde berichten.

Na zijn aanhouding in Chili eind 2017 werd Rico R. bij aankomst in Nederland direct in een zwaarbeveiligde cel van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught geplaatst. Maar rechters van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) bepaalden onlangs dat zijn verblijf in de EBI niet meer verlengd mag worden. R. is daarom overgeplaatst naar een Afdeling Intensief Toezicht (AIT), een extra beveiligde bajesafdeling voor zware misdadigers.

Advocaat Van Kleef is niet blij met de uitlatingen van Ellian en noemt het ’niet gepast’ dat een Kamerlid zich met een uitspraak van rechters bemoeit.