Achterstand RIVM loopt verder op tot 131.000 positieve tests

Dat zijn 9000 meer achterstallige meldingen dan zaterdag, toen er een achterstand van 122.000 werd gemeld. De cijfers gaan over de afgelopen dertien dagen, toen de achterstand begon. Doordat veel mensen positief testen lukt het volgens het RIVM niet om die meldingen "vanuit de teststraten te verwerken in het systeem van de meldingsplichtige ziekten van de GGD en het doormelden aan het RIVM".

Alle positieve uitslagen worden gemeld in een systeem van de GGD, aldus het RIVM. De informatie moet daarna nog naar een tweede systeem, voor het bron- en contactonderzoek. "Het registreren van dit soort informatie is met de hoge aantallen heel veel werk." Daarom worden de cijfers met vertraging naar het RIVM gestuurd.

Er wordt volgens het RIVM hard gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en te verhelpen.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt

De ziekenhuizen verzorgen op dit moment 1154 mensen met corona, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 25 meer dan een dag eerder.

Op de intensive care is er nog een lichte daling te zien. Op de ic's liggen nu 209 patiënten met corona, vier minder dan een etmaal ervoor. Dat is het laagste aantal sinds 28 oktober vorig jaar. Een dag eerder daalde het aantal coronapatiënten op de ic met 25, dat was de grootste daling van het aantal coronapatiënten op de ic's in één dag in ruim drie weken tijd.

Er werden afgelopen etmaal tien nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen. Dat zijn er ongeveer evenveel als het dagelijks gemiddelde aan nieuwe ic-opnames van afgelopen week. Doordat er tussen zaterdag en zondag meer mensen overleden of de intensive cares mochten verlaten, daalde het totale aantal mensen met Covid-19 dat een ic-bed bezet houdt toch.

Op de verpleegafdelingen worden nu 945 patiënten met corona behandeld, 29 meer dan een dag eerder. Afgelopen dagen schommelt de bezetting in de klinieken. Zo daalde het aantal coronapatiënten woensdag en donderdag, maar vanaf vrijdag neemt de bezetting weer toe. Afgelopen etmaal werden er 140 nieuwe mensen met corona op een verpleegafdeling opgenomen.