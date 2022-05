14, 12, 12 en 10 jaar cel voor in brand steken truck met slapende chauffeur

De mannen staken in de nacht van 19 op 20 augustus 2020 in Doesburg een vrachtwagen in brand waaruit de slapende chauffeur ternauwernood kon ontsnappen. De chauffeur raakte daarbij zwaargewond. Hij werd het slachtoffer van vermoedelijk een concurrentiestrijd tussen transporteurs van kleding uit Italië die met grof geweld werd uitgevochten.

De opdrachtgever Abdulwahid Sharif D. kreeg veertien jaar cel. Zijn werknemer Delano R. die de brandstichters regelde, kreeg 12 jaar cel. De twee mannen die het vuile werk opknapten kregen respectievelijk 12 en 10 jaar cel. Eén van de uitvoerders is volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar.

De rechtbank acht de mannen schuldig aan brandstichting en aan een poging tot moord. „Hoewel niet bleek dat de uitvoerders erop uit waren om de chauffeur om het leven te brengen, hadden zij er vanuit kunnen gaan dat rond het tijdstip van de brand in een vrachtwagen met een cabine een vrachtwagenchauffeur kan slapen. Door niet eerst te controleren of er niemand in de cabine lag, namen zij de kans voor lief dat de chauffeur om het leven zou komen”, aldus de rechtbank in Arnhem.