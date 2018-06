Van der Steur op matje om Maat

Oppositiepartijen en de PvdA zijn bijzonder kritisch over de manier waarop Van der Steur met Maat is omgesprongen en over de wijze waarop de Kamer is geïnformeerd over de nasleep van de kwestie. Kamerleden vragen zich hardop af hoe de minister het vertrouwen gaat herstellen na zijn zoveelste misser.

SP, PVV, PvdD en Bontes/Van Klaveren steunen daarom een motie van wantrouwen in tegen de bewindsman. Ook omdat het een derde keer is dat Van der Steur gaat, wordt het hem extra zwaar aangerekend.

Een ander deel van de oppositie is ook erg kritisch, maar gaat minder ver. CDA, D66, CU en GL willen dat hij samen met de premier een plan maakt om de Kamer voortaan beter te informeren. Dat wordt uitgelegt als ’onder curatele stellen’. De bewindsman zag bij aanvang zelf ook in dat het een erg lastig debat zou worden: „Dit is niet een debat waarvoor je graag naar de Kamer komt.”

Van der Steur zegt dat hij „zakelijker” had moeten zijn toen hij direct zijn eerste reactie gaf op het nieuws dat Maat een lezing had gegeven. Daarbij had Maat beeldmateriaal van MH17-slachtoffers getoond en de bewindsman sprak daar schande van. „Ik ben van ver gekomen om dat te onderkennen”, zegt de minister over zijn nieuwe inzicht dat het zakelijker had gekund. Daarom duurde het zo lang voordat hij excuses maakte aan de Kamer.

De oppositie werd echter niet overtuigd door de antwoorden van de minister. Partijen willen dat hij zich nederiger opstelt en zijn verbaasd over de weinige lessen die de bewindsman trekt. Ze houden vooral het idee dat de minister bewust informatie heeft achtergehouden om zijn eigen straatje schoon te vegen.

De kwestie Maat kwam aan het rollen toen de professor een lezing gaf met daarin afbeeldingen van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. De minister sprak er schande van en beëindigde de samenwerking. Het stoppen van die samewerking was onterecht, moet hij nu toegeven. Er waren gewoon geen goede regels voor dit soort lezingen, die vaker gebeurden, en Maat overtrad ze dus niet. In de nasleep van de kwestie openbaarde de minister ook nog eens niet de informatie die voor hem zelf erg onwelgevallig was. Dankzij slim optreden van Maat, die een rapport overpende, kwam dat toch naar buiten.

De Kamer focust zich vandaag voornamelijk op dat laatste punt. „Nu is het iemand die terug kan vechten, een mondige professor, maar wat als de minister over iemand anders heen walst. Dat kan echt niet”, zegt CU-fractievoorzitter Segers.

Alleen de VVD betoonde zich niet kritisch. Kamerlid Van Oosten wilde benadrukken dat Van der Steur ’ook maar een mens’ is. Hij toonde ook begrip voor de eerste reactie van de bewindsman. „Die emotie snapt u toch ook? Dat je als minister, geconfronteerd met dat leed, zegt wat je hebt gezegd?” De liberaal kreeg ook de rest van de Kamer over zich heen omdat hij collega Fred Teeven bleef verdedigen. Die noemde Maat gisteren een ’linkse, drammerige intellectueel’.

Voor het debat openbaarde Van der Steur, op verzoek van CDA en D66, ook interne documenten over de kwestie. Daarin stelde NCTV Dick Schoof voor om Maat geen excuses aan te bieden en om te benadrukken dat RTL, die als eerst over de kwestie berichtte, een „streek” zou hebben geleverd.

