China ontkent hackaanvallen en wijst met beschuldigende vinger naar VS

Onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie zeiden maandag dat zij China de hack aanrekenen. Ook het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Japan houden het land verantwoordelijk en Microsoft zelf wees kort na de onthulling van de aanvallen eveneens naar Chinese hackers. De hackers zouden vanuit China hebben geopereerd. Ze zouden uit zijn geweest op spionage, de diefstal van bedrijfsgeheimen en losgeld.

De VS stellen dat de hackers op de loonlijst van het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid stonden. „Landen die zich verantwoordelijk gedragen herbergen niet welbewust cybercriminelen, laat staan dat ze hen ondersteunen of met hen samenwerken”, aldus de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken maandag. President Joe Biden verklaarde dat het onderzoek nog niet was afgerond, maar dat de Chinese overheid wel de verantwoordelijkheid draagt.

Reactie Peking

Volgens China beschikken de Amerikanen over onvoldoende bewijs om hun beschuldigingen kracht bij te zetten. „De VS hebben zijn bondgenoten bijeengebracht om onrechtvaardige kritiek op China te uiten met betrekking tot cyberbeveiliging”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. „De beschuldigingen zijn uit het niets gefabriceerd.” Hij zei daarnaast dat de VS de „grootste bron van cyberaanvallen ter wereld” zijn.