’Schrijnend, dementerenden zitten in een soort carrousel’

De fractie Westland Verstandig luidt de noodklok. „De situatie is schrijnend. Er is een maandenlange wachtlijst en kwetsbare inwoners worden tot groot verdriet van de familie overgeplaatst naar andere gemeenten als Voorburg en Schiedam”, zegt fractievoorzitter Peter Duijsens.

De partij spreekt van ’een zeer ongewenste ontwikkeling’ en vreest het ergste nu een aantal verpleeghuizen in de tuinbouwgemeente ook nog eens hard toe is aan nieuwbouw. „In Naaldwijk komen er op z’n vroegst vanaf 2024 nieuwe bedden bij, maar die blijken eerst bestemd te zijn voor de tijdelijke opvang van bewoners van de verouderde woonzorgcentra De Triangel en Sonnevanck. Dit betekent dus dat er tot 2030 geen extra bedden komen vanwege de verhuiscarrousels. Wij vinden verplaatsing van kwetsbare ouderen niet verstandig en zelfs onaanvaardbaar.”

’Desnoods noodgebouw’

Duijsens verwacht - net als een aantal jaren geleden - veel ophef en onrust bij bewoners en hun familieleden. Er was toen sprake van een verhuizing van hoogbejaarden vanuit De Lier naar Naaldwijk. „Onder grote druk zijn de plannen toen afgeblazen.”

Westland Verstandig stelt voor om de dementerende ouderen niet te verhuizen, maar ter plekke voor alternatieve huisvesting te zorgen. „Wij denken aan noodhuisvesting of nieuwbouw, zodat de bewoners daarna kunnen verhuizen van de oudbouw naar de nieuwbouw.”

Bijval belangenverenigingen

De fractie dient op 16 maart een motie in waarin tevens wordt opgeroepen de verhuisplannen onmiddellijk stil te leggen. De Westlandse Seniorenraad en een groot aantal belangenverenigingen, waaronder KBO/PCOB, hebben ook hun zorgen geuit over de ongewenste verhuizingen en het beddentekort. De Seniorenraad heeft tot nu toe tevergeefs gepleit voor tijdelijke uitbreiding van verpleeghuis De Kreek in ’s-Gravenzande.