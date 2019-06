Mogelijk doodstraf voor jongen (18) om protest tegen regering

Murtaja Qureiris werd in september 2014 gearresteerd. Hij wordt vervolgd voor onder meer deelname aan protesten in 2011 in de Oostelijke provincie, het gooien van molotovcocktails naar een politiebureau en lidmaatschap van „een terroristische organisatie.”

„Het is ijzingwekkend dat Murtaja Qureiris executie tegemoet kan zien voor misdrijven waarbij hij deelneemt aan protesten terwijl hij nog maar 10 jaar oud was”, zegt Lynn Maalouf van Amnesty. Volgens hem zou het niet de eerste keer zijn dat iemand in Saudi-Arabië ter dood wordt veroordeeld voor misdaden in zijn jeugd. Eerder dit jaar werden 37 mannen geëxecuteerd, onder wie Abdulkareem al-Hawaj die op zijn zestiende gearresteerd was.