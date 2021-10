Premium Het beste van De Telegraaf

Verdriet na dood 14-jarige door koolmonoxide in Haags woningblok: ’Heel triest dat die jongen is overleden’

Door Onze verslaggever

Naast drie ambulances kwam er ook een traumahelikopter ter plaatse. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Het onderzoek naar het koolmonoxide-incident in een portiekwoning in Den Haag is in volle gang. Het hele huizenblok waar zaterdagmiddag koolmonoxide weglekte, is onderzocht en direct voorzien van gasmelders. Een 14-jarige jongen overleed in het ziekenhuis, een andere bewoner is opgenomen. Ook agenten moesten ter controle mee naar het ziekenhuis.