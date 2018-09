'Ontdekker' Angela Merkel dood

Deze organisatie ging later op in de CDU, de christendemocratische partij. Voorafgaand aan die periode was hij bekend als advocaat die het met zijn cliënten opnam tegen het Oost-Duitse regime. Hij had heel wat dissidenten als klant. In 1990 werd geheel onverwacht bekend dat hij al sinds 1964 als informant voor de Stasi had gewerkt.

De huidige bondskanselier Angela Merkel begon in de turbulente periode van de Wende bij hem als woordvoerster. Toen bekend raakte dat Schnur voor de Stasi had gewerkt, verdween hij van het politieke toneel.