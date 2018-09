Pensioenfondsen: weg met uitkeringsbelofte

De koepelorganisatie wil nu een systeem waarbij iedereen een pot geld spaart voor zijn pensioen, maar wel verplicht alle risico's samen deelt. "We kunnen het huidige systeem niet meer uitleggen", verklaart Riemen die gedachte. "We werken met aanspraken, maar mensen willen gewoon weten hoeveel geld er voor hen opzij is gezet."

