Meer ernstig oogletsel door vuurwerk oudjaar

In totaal raakten tijdens de jaarwisseling 160 mensen gewond aan hun ogen tijdens de uren dat vuurwerk mag worden afgestoken. Dit aantal is lager dan vorig jaar toen 210 mensen letsel opliepen, maar dit jaar waren er meer mensen met ernstig oogletsel. In één geval moest een oog helemaal worden verwijderd. 41 procent van de slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken, aldus het NOG.

"De ernst van de letsels is dit jaar heftiger dan vorig jaar. Deze jaarwisseling toont zodoende wederom aan dat we moeten stoppen met consumentenvuurwerk", aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam.