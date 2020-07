Beladen afscheid militairen bij kiss and ride

Soldaat Arvid neemt afscheid van zijn vrouw en kinderen. Ⓒ Vincent Jannink

DARP - Bij een uitzending van militairen is het afscheid een belangrijk moment. Nog één keer een kus van je geliefde of een stevige knuffel met je beste vriend en dan op missie. Voor bijna 150 landmachtmilitairen die zich opmaken voor een halfjaar Litouwen leek het door corona er niet van te komen. Tot de staf een krijgsmacht kiss and ride bedacht.