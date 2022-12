Premium Het beste van De Telegraaf

Meest omstreden WK is voorbij, komt de kater nu voor Qatar?

Amsterdam - Het zou het toernooi worden waarmee Qatar ieders hart zou veroveren en zichzelf definitief op de wereldkaart zou zetten. In plaats daarvan kreeg de Golfstaat bakken met kritiek over zich heen en bleven de schandalen – klein of groot – zich opstapelen. Geen enkel sportevenement uit de afgelopen jaren heeft het zo zwaar te verduren gehad. Rest nu het WK voorbij is, slechts de kater voor Qatar?