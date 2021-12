Schouten en De Jong hekelen het OM: ’Men zag Peter R. de Vries als een pottenkijker’

Premium Binnenland

Trillend hoort Mijntje B. vonnis van 18 jaar cel

- Mijntje B. (63) is, conform de strafeis, door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar voor het vermoorden van haar destijds 52-jarige echtgenoot Martin Griep. Met een pistoolschot in de borst schoot B. - in vermomming - Martin Griep op 12 april vorig jaar in zijn woning aa...