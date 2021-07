Opnieuw klap voor Taghi: Colombia gaat zijn handlanger Razzouki uitleveren

Tot zijn arrestatie in februari 2020 in Medellin wist de 49-jarige Razzouki jarenlang uit handen van de politie te blijven. Het OM ziet hem als de rechterhand van Taghi. Een speciale eenheid van de Colombiaanse politie maakte maanden jacht op Razzouki en wist hem met inzet van undercoveragenten op te sporen in een buitenwijk van Medellin. Hij hield zich schuil in een flat, maar liep tegen de lamp toen hij werd herkend tijdens bezoek aan een moskee.

Sprong uit raam

Toen een zwaarbewapend team het appartement van Razzouki binnenviel, probeerde hij te ontkomen door uit het raam te springen. Hij brak daarbij een arm. Sindsdien zit Razzouki vast in de Colombiaanse hoofdstad Bogota in een speciale vleugel voor gedetineerden die moeten worden uitgeleverd.

Bij een zoekactie in zijn cel vonden bewaarders recent drie telefoons, die voor nader onderzoek naar Nederland zijn gestuurd. Razzouki werd aanvankelijk bijgestaan door advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra maar zij trokken zich terug. Sindsdien heeft Razzouki geen advocaat meer in Nederland.

Marengo

Razzouki moet in Nederland terecht staan in het Marengoproces, waarin in totaal zeventien verdachten terecht staan. Hoofdverdachten zijn Ridouan Taghi en Said Razzouki. Razzouki wordt in verband gebracht met meerdere moorden en pogingen daartoe en grootschalige drugshandel.

