Vier Nederlanders opgepakt na grote cocaïnevondst Zeebrugge

De oudste van de vier verdachten is van 1998, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Twee zijn geboren in 2002 en een in 2003. Een vijfde arrestant heeft de politie weer laten gaan.

De douane stuitte dinsdagavond op de cocaïne. Of de arrestanten bijvoorbeeld uithalers waren of op een andere manier bij de zaak betrokken zijn, is nog onduidelijk.

De Nederlandse en Belgische zeehavens zijn voor cocaïnesmokkelaars uit vooral Latijns-Amerika de toegangspoort tot Europa.