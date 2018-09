Irakees maakte geen kans om te blijven

Dit stelt de Stichting Hoop voor Vluchtelingen. ,,Zijn verblijf hier was nutteloos. Dat had hem bij binnenkomst verteld moeten worden. Maar dat is niet gebeurd”, aldus voorzitter Akram Shawki. Volgens de stichting zijn er nog vele ‘Husseins’, die door het COA zijn ontvangen, maar om dezelfde reden geen status zullen krijgen. ,,Het is onbegrijpelijk dat dit niet wordt gecommuniceerd. Vele onwetende asielzoekers zitten maandenlang te wachten en kosten Nederland enorm veel geld”.

De wanhopige Irakees hing zichzelf zaterdag op in de grootste gevangenis van Nederland. In de opvang deed eerder een andere man een poging zichzelf van het leven te beroven.

De stichting verwacht dat er nog lang geen einde is gekomen aan de instroom. ,,Als de winter voorbij is zal de stroom asielzoekers alleen nog maar verder groeien”.